Netflix выпустит игру по мотивам корейского сериала «Королевство зомби»

Авторы намерены отразить в «Kingdom: The Blood» корейскую культуру, она станет вдохновением для эстетики игры. Геймплей уже можно оценить в трейлере, опубликованном на ютьюб-канале Action Square.

Игра будет называться «Kingdom: The Blood», она описывается создателями как «кей-зомби-экшен». Над проектом работает южнокорейская студия Action Square, известная по игре Anvil.

Игрокам будет предложено сразиться с зомби. Использовать при этом можно будет традиционное корейское оружие. Игра будет иметь два режима: в одном герой будет следовать сюжету сериала, в другом — участвовать в отдельных битвах.

Каждый игрок сможет создать своего собственного персонажа и наделить его уникальными чертами, а также выбрать традиционный корейский наряд. «Kingdom: The Blood» будет доступна для ПК и мобильных девайсов. Когда состоится релиз игры, пока неизвестно.