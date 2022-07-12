Против Ильи Яшина возбудили дело по статье о фейках про Российскую армию

В отношении политика Ильи Яшина возбудили уголовное дело по статье о фейках про Российскую армию. Об этом сообщил в фейсбуке* адвокат Вадим Прохоров.

По словам Прохорова, следователь рассказал ему о начале обыска у Яшина дома. Прохоров отправился на место.

Сам Яшин новость пока не прокомментировал. Сегодня утром он сообщал, что ночью должен закончиться срок его ареста.

«В 1.20 меня должны выпустить на свободу из московского спецприемника № 2 (Мневники). Может, выпустят. А может — нет. Самому интересно», — писал Яшин.

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