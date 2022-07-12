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Джеймс Франко снимется в драме Билле Аугуста «Я, ты»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:16

Американский актер Джеймс Франко снимется в драме «Я, ты», которую поставит датский режиссер Билле Аугуст («Ночной поезд до Лиссабона», «Дом духов») по одноименному роману Эрри Де Лука. Об этом сообщил Variety.

Фильм расскажет о событиях, развернувшихся на итальянском острове Искья после Второй мировой войны. 16-летний Марко приезжает туда из шотландской школы-интерната и становится другом бывшего американского солдата Николы.

Никола переехал в Неаполитанский залив после войны и стал рыбаком. Он приглашает Марко на свое судно и рассказывает ему истории своей жизни. Но вскоре Марко встречает девушку по имени Кайя.

Подросток влюбляется в Кайю и узнает, что она пережила концлагерь, после чего клянется отомстить за нее. Он замышляет поджечь виллу, на которой отдыхает группа немецких туристов.

Франко исполнит в фильме роль Николы. Том Холландер сыграет отца Марко. Дейзи Джейкоб предстанет в образе Кайи. Съемки картины начнутся в Италии в сентябре 2022 года.

Сценарий «Я, ты» написал Грег Лэттер. Продюсерами ленты выступили Шон О’Келли, Марк Бикинду, Марк Хэммонд, Джад Бен Аммар и Лео Майденберг.

Для Франко работа над «Я, ты» станет первой за несколько лет. Актер прервал свою кинокарьеру после скандала с обвинениями в неподобающем сексуальном поведении.

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