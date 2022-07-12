Индийские мошенники устроили фейковый турнир по крикету, чтобы наживаться на ставках россиян

Мошенники в Индии создали поддельную Премьер-лигу по крикету, чтобы наживаться на ставках из России. Об этом сообщает The Times of India.

Свою аферу злоумышленники провернули в деревне Молипур штата Гуджарат на западе страны. Они соорудили поле для крикета и наняли более 20 местных фермеров и безработных, которые изображали игроков и арбитров с рациями. Участникам поддельных игр, которые по очереди надевали майки популярных индийских команд, платили по 400 рупий (295 рублей) за матч.

Для убедительности происходящего организаторы наняли пародиста, который имитировал голос известного индийского комментатора Харши Богле. А из интернета были скачаны звуки толпы, которые накладывались на записи игр.

Транслировались фейковые матчи в прямом эфире на специально созданном ютьюб-канале. Дерзость задумки заключалась в том, что настоящие игры в индийской Премьер-лиге завершились за три недели до старта поддельного турнира.