Индийские мошенники устроили фейковый турнир по крикету, чтобы наживаться на ставках россиян

Мошенники в Индии создали поддельную Премьер-лигу по крикету, чтобы наживаться на ставках из России. Об этом сообщает The Times of India.
Свою аферу злоумышленники провернули в деревне Молипур штата Гуджарат на западе страны. Они соорудили поле для крикета и наняли более 20 местных фермеров и безработных, которые изображали игроков и арбитров с рациями. Участникам поддельных игр, которые по очереди надевали майки популярных индийских команд, платили по 400 рупий (295 рублей) за матч.
Для убедительности происходящего организаторы наняли пародиста, который имитировал голос известного индийского комментатора Харши Богле. А из интернета были скачаны звуки толпы, которые накладывались на записи игр.
Транслировались фейковые матчи в прямом эфире на специально созданном ютьюб-канале. Дерзость задумки заключалась в том, что настоящие игры в индийской Премьер-лиге завершились за три недели до старта поддельного турнира.
Для приема ставок был организован «официальный» телеграм-канал. По данным издания, мошенники получали средства от болельщиков из Москвы, Твери и Воронежа. Все это действо продолжалось две недели, а фейковый чемпионат успел дойти до четвертьфинала. За это время мошенники заработали около 300 тыс. рупий (223,5 тыс. рублей).
Завершению турнира помешала полиция, которая арестовала четырех участников аферы. Главным из них оказался Шеб Давда, вернувшийся в родную деревню после восьми месяцев работы в российском пабе, в котором принимают ставки на спортивные матчи. Давда снабжал «судью» на поле инструкциями для игроков, которые основывались на ставках, полученных от россиян.
На связи с Давдой также находился Асиф Мохаммед, с которым он познакомился во время работы в российском пабе. Мохаммед рассказал завсегдатаям заведения тонкости игры в крикет и пробудил в них азарт к ставкам в поддельном турнире.
Индийский миллиардер и председатель Mahindra Group Ананд Махиндра так прокомментировал эту новость в твиттере: «Просто невероятно. И если бы они назвали это „Метавселенная IPL“, они могли бы получить оценку в миллиард долларов!»
Другие пользователи также похвалили задумку предприимчивых индийцев. Юзер под ником @SanjivS96780107 считает, что афера с крикетом — отличный ответ для тех, кто упрекает Индию в молчании по поводу российско-украинского конфликта. «Мы не всегда пророссийские», — заявляет он.
Другие комментаторы уверены, что это отличный сюжет для художественного фильма — мрачной криминальной драмы с юмористическим элементом. А некоторые утверждают, что смотреть фейковые матчи по крикету гораздо интереснее реальных, и расстраиваются, что финала турнира увидеть уже не получится.