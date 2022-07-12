Образовательная платформа Skillbox предоставит гранты на обучение бывшим заключенным

Группа компаний Skillbox (объединяет образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory и другие) запустила проект по ресоциализации заключенных. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе холдинга.

Инициатива получила название «#жизньпосле». В рамках нее люди, имевшие судимость за нетяжкие преступления и вышедшие из заключения условно-досрочно в 2021–2022 годах, смогут бесплатно обучаться профессиям, связанным с цифровой средой.

Всего будет выделено 100 грантов на обучение. Среди специальностей — «веб-разработчик», «SMM-специалист», «Java-разработчик», «веб-аналитик» и другие. Общее число профессий — двенадцать.

Также специалисты Skillbox подготовят участников инициативы к собеседованию, соберут портфолио, научат позиционировать себя на встречах с работодателем.

Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта: выбрать курс, заполнить форму и приложить мотивационное письмо.