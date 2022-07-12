Суд оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП. Как отмечает агентство, это первый штраф Apple по данной статье.

На прошлом заседании в суде представители Apple отметили, что не несут ответственности за сбор данных в России, так как этим занимается другая компания — Apple Distribution.

По словам представителей Роскомнадзора, несмотря на то что Apple Inc. делегировала Apple Distribution обработку персональных данных, именно она является ответственной за сбор данных россиян.

Ранее 12 июля за отказ локализовать данные были оштрафованы Zoom и Speedtest (их обязали выплатить по 1 млн рублей). В конце июня штрафы по 2 млн рублей получили Airbnb, Twitch и Pinterest.

Согласно закону о персональных данных, вступившему в силу 1 сентября 2015 года, компании, в том числе зарубежные, обязаны хранить личные данные российских пользователей на серверах, находящихся на территории страны.