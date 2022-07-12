Один из экс-коллег Tyler, the Creator ответил на обвинения в продаже его ранних треков

Музыкант и продюсер Брэндан Деше, ранее работавший с американским рэпером Tyler, the Creator (настоящее имя — Тайлер Оконма), ответил на обвинения в продаже ранних треков хип-хоп-артиста без его согласия. Слова Деше передает Variety.

«Я работал с Маком Миллером (покойся с миром), SZA, Thundercat, Кендриком Ламаром, Anderson .Paak, Post Malone, Chance the Rapper и многими другими талантливыми артистами. В музыке я делал что хотел, сейчас я творю, потому что это приносит мне удовольствие. Я больше не занимаюсь музыкой ради денег. Имеют ли эти обвинения хоть какой‑то смысл? Лол, очнитесь», — заявил Деше.

Несколькими днями ранее Оконма обвинил Деше и другого музыканта, Тайлера Мейджора, в продаже подборки своих неизданных треков на платформе Discord.

Он добавил, что в архиве были собраны «двухминутные заготовки» песен, а цена подборки — «пара сотен долларов». Исполнитель не уточнил, собирается ли решать конфликт в судебном порядке.

Известно, что Оконма и Деше конфликтовали — куплет последнего даже был вырезан из трека Tyler, the Creator «Session» (2009). Мейджор, непродолжительное время работавший с Окономой, в конфликтах с ним замечен не был.