Young Fathers вернулись с первым за четыре года треком «Geronimo»

Британская экспериментальная хип-хоп-группа Young Fathers выпустила первую с 2018 года композицию «Geronimo». Ее можно послушать здесь.

«„Geronimo“ — трек о контрастах, потому что жизнь сама по себе контрастна: проталкиваться вперед, сдаваться — все разом. Хотеть всего, ничего не хотеть, затем снова желать все. Песня в какой‑то мере показывает, что с нами сейчас происходит, пока мы вспоминаем, как снова этим [написанием музыки] заниматься», — сообщили участники группы.

Описывая звучание нового сингла, в коллективе рассказали: «Мы заранее отказались от множества материала с более дикой энергией и драйвом. Остановились на этой песне, потому что у нее был фокус. Она расширила наши горизонты, мы отрастили третью руку. Удивили сами себя».