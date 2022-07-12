Young Fathers вернулись с первым за четыре года треком «Geronimo»

Британская экспериментальная хип-хоп-группа Young Fathers выпустила первую с 2018 года композицию «Geronimo». Ее можно послушать здесь.
«„Geronimo“ — трек о контрастах, потому что жизнь сама по себе контрастна: проталкиваться вперед, сдаваться — все разом. Хотеть всего, ничего не хотеть, затем снова желать все. Песня в какой‑то мере показывает, что с нами сейчас происходит, пока мы вспоминаем, как снова этим [написанием музыки] заниматься», — сообщили участники группы.
Описывая звучание нового сингла, в коллективе рассказали: «Мы заранее отказались от множества материала с более дикой энергией и драйвом. Остановились на этой песне, потому что у нее был фокус. Она расширила наши горизонты, мы отрастили третью руку. Удивили сами себя».
Young Fathers собрались в 2008 году в Глазго, выпустили два микстейпа «Tape One» (2011) и «Tape Two» (2012), а затем три официальных студийных альбома.
Первый из них, «Dead», увидел свет в 2014 году. За ним последовали «White Men Are Black Men Too» (2015) и «Cocoa Sugar» (2018).
Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши» c одним из вокалистов группы Каюсом Банколе о «White Men Are Black Men Too», который тогда еще готовился к выходу, о непохожести на других британских (и не только) артистов и о том, каково впитывать музыку, подобно губке.