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Lamoda дает баллы за ненужную одежду, которую теперь можно сдать в 400 постаматах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:25

Lamoda объявила о партнерстве с благотворительным фондом «Лепта» и его сервисом Tolkovo. Теперь дать вторую жизнь ненужным вещам можно в 400 постаматах PickPoint, а взамен получить баллы для покупок на онлайн-платформе.

Tolkovo помогает жителям Москвы и Петербурга сдать ненужные вещи в специальные постаматы. За вещи в хорошем состоянии участники проекта получают баллы, которые можно будет обменять на сертификаты на покупку товаров на Lamoda, а также скидки и подарки от других партнеров проекта.

Собранные вещи проходят сортировку, после которой либо попадают в благотворительные секонд-хенды, либо передаются нуждающимся и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, либо же направляются в переработку. Часть прибыли от проекта перечисляется на реабилитацию детей с неврологическими заболеваниями и восстановление объектов культурного наследия.

Первые пользователи, воспользовавшиеся сервисом, уже обменяли полученные баллы на подарочные сертификаты Lamoda на сумму более чем 150 000 рублей. Посмотреть на карту постаматов можно по этой ссылке.

В 2021 году онлайн-ретейлер собрал 63,7 тонны одежды. Более 130 тыс. товаров были переданы на благотворительность и распределены среди 30 социально-ориентированных организаций. В 2022 году сбор продолжается: с января по июнь вторую жизнь получили 30,5 тонны вещей. Аналогичные инициативы Lamoda развивает в Казахстане и Беларуси.

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