IKEA организовала онлайн-очередь в рамках распродажи

Для того чтобы в нее попасть, достаточно просто открыть сайт. На странице тут же появляется следующее сообщение:

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA организовал онлайн-очередь для желающих купить продукцию бренда на распродаже. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

IKEA устроила финальную онлайн-распродажу, чтобы избавиться от оставшихся товаров на своих российских складах. Она должна была стартовать 5 июля, уже в полночь в этот день российский сайт IKEA перестал работать. Прием заказов был приостановлен из‑за технических проблем.

На следующий день шведская сеть предложила оформлять заказы на прощальной распродаже с помощью заявок. Однако их прием довольно быстро остановили.

7 июля на главной странице ресурса появилось сообщение: «Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно».