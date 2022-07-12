«Реакция будет запредельно жесткой»: в Крыму избили российского военного с символом Z

В курортном городе Судаке неизвестные избили российского военнослужащего, у которого на одежде была буква Z. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

По словам Крючкова, поводом для нападения на контрактника стал символ Z. Это случилось на набережной города. Военнослужащий проходил лечение в местном санатории.

«Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — заявил Крючков. Он говорил, что нападавших было трое.

12 июля Крючков сообщил в своем телеграм-канале, что подозреваемых задержали и опросили. «Сейчас с ними работают правоохранителные органы», — добавил он.

В июне стал известен случай, когда в Чебоксарах двое молодых мужчин сломали установленную в центре города большую букву Z. Их задержали в тот же день и назначили штраф 30 тыс. рублей каждому по статье о дискредитации армии, а позже против них завели уголовное дело, по которому им грозит до трех лет лишения свободы.