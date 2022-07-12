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В России выявили первый случай оспы обезьян

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

В России подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Заболевший приехал из Европы и обратился в больницу с характерной сыпью, передает РИА «Новости».

Сейчас пациент и контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением, болезнь протекает в легкой форме. Возможность дальнейшего распространения оспы в России купирована, заявили в ведомстве.

«Наборов реагентов для выявления оспы обезьян в России достаточно, а ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения болезни», — заверили в Роспотребнадзоре.

5 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Эксперты не уверены, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать. Вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах летом оценили как высокую.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. Среди симптомов заболевания — лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине. Как правило, вспышки оспы обезьян происходят на территории Африки. Однако недавно заболевших стали обнаруживать в Европе, Австралии и Америке. В Нигерии уже зафиксировали первую смерть от оспы обезьян.

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