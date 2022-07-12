NASA показало «самое четкое» изображение далекой вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило изображение скопления галактик с телескопа «Джеймс Уэбб» и назвало его «самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой вселенной» на данный момент. Об этом сообщается на сайте космического агентства.
Первым снимок, не считая ученых, увидел президент США Джо Байден, отмечает NASA. После этого агентство опубликовало его на своем сайте.
«Тысячи галактик появились в поле зрения „Уэбба“ впервые. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто‑то держит на расстоянии вытянутой руки», — говорится в релизе.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» — орбитальная инфракрасная обсерватория, запущенная в конце 2021 года. Она была создана на замену «Хаббла» и примерно в 100 раз мощнее него. Назван телескоп в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба.
Работа над телескопом началась еще в конце 1990-х, его планировали запустить в 2007-м. Сроки неоднократно переносились, а бюджет проекта вырос с 500 млн долларов до 10 млрд.