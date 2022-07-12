NASA показало «самое четкое» изображение далекой вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило изображение скопления галактик с телескопа «Джеймс Уэбб» и назвало его «самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой вселенной» на данный момент. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Первым снимок, не считая ученых, увидел президент США Джо Байден, отмечает NASA. После этого агентство опубликовало его на своем сайте.

«Тысячи галактик появились в поле зрения „Уэбба“ впервые. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто‑то держит на расстоянии вытянутой руки», — говорится в релизе.