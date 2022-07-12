Холзи продаст картины, созданные во время тура. Выручку певица передаст нуждающимся в аборте

Певица выставит пять работ на аукцион Sotheby’s, который завершит свою работу 19 июля. За каждую из картин предполагается выручить, по меньшей мере, 5-7 тыс. долларов.

Американская певица Холзи продаст картины, созданные во время гастрольного тура «Love and Power Tour». Выручку она передаст Национальной сети фондов абортов. Об этом сообщил Rolling Stone.

На торгах представлены работы, созданные Холзи во время исполнения трека «Be Kind» на концертах в Галф Шорс, Нэшвилле, Детройте, Бостоне и Портленде. В данный момент картины выставлены в Нью-Йорке.

Выставить картины на продажу Холзи побудила отмена гарантии права на аборт в США. Артистка раскритиковала это решение. В эссе для Vogue певица рассказала, как аборт спас ей жизнь, когда она столкнулась с выкидышем.

«Мой аборт спас мою жизнь и дал возможность моему сыну получить его. Каждый человек заслуживает права выбирать, когда, если и как иметь этот опасный и меняющий жизнь опыт», — заявила Холзи.