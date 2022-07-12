Культовый ситком «Золотые девочки» получил анимационное продолжение

В нем любимые зрителями героини — четыре пожилые женщины Дороти, Роуз, Бланш и София — оказываются в будущем. В прошлом они выпили из Фонтана Молодости — и обрели бессмертие.

Культовый ситком «Золотые девочки», выходивший на американском телеканале NBC c 1985 по 1992 год, получил анимационное продолжение. На ютьюб-канале IndieWire опубликовали пилотный эпизод мультсериала «Золотые девочки 3033».

Режиссером анимационного проекта выступил Майк Холлингсворт, известный по работе над сериалом «Конь БоДжек». Идея «Золотых девочек 3033» пришла к нему как раз во время работы над этим шоу.

Во время пандемии Холлингсворт решил самостоятельно разработать пилот. Для озвучания нового сериала он использовал компиляцию из диалогов оригинального ситкома. Таким образом зрители в пятиминутной пилотной серии вновь могут услышать голоса Ру МакКланахан, Беа Артур, Бетти Уайт и Эстель Гетти.

Будущие эпизоды, как надеется аниматор, окажутся уже получасовыми. Холлингсворт надеется привлечь к их созданию команду профессиональных сценаристов и художников.

Он также намерен уделить дополнительное внимание в продолжении ситкома ЛГБТК-репрезентации. Пока неизвестно, станут ли «Золотые девочки 3033» полноценным сериалом. Однако, по информации IndieWire, проект уже вызвал интерес у телесетей.

«Моя мечта — чтобы это шоу оказалось на Disney+ или Hulu. Несмотря на то, что некоторые референсы могут быть устаревшими, комедия и концепции, с которыми они имеют дело, кажется такими пророческими. Молодые люди всееще говорят об этом и покупают поздравительные открытки и книги с цитатами», — сказал Холлингсворт.