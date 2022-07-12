перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Культовый ситком «Золотые девочки» получил анимационное продолжение 2:27
Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» снимет байопик об Эми Уайнхаус 1:48
«Народное движение „Адат“» включили в перечень запрещенных объединений 0:52
DC представил трейлер третьего сезона «Харли Куинн». В нем Джокер баллотируется в мэры Вчера в 23:38
Пресс-материалы
The Omy выпустили второй студийный альбом «Слон» Вчера в 22:44
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна Вчера в 22:27
СМИ: издатели готовы заплатить за книгу Эмбер Херд 15 млн долларов Вчера в 21:57
Умер композитор Монти Норман, известный как автор «James Bond Theme» Вчера в 21:10
С начала военной операции на Украине в России заблокировали 5300 сайтов Вчера в 20:54
ООН: население Земли достигнет 8 млрд в ноябре, а Индия обгонит Китай по популяции уже в 2023 году Вчера в 20:48
Депутаты против любой гей-пропаганды, новый клип Shortparis и другие новости дня
Вчера в 20:10 дайджест
Джонни Депп выпустит песню о судебном процессе против экс-супруги Эмбер Херд Вчера в 20:10
Антоха МС проиграл суд против продюсера Эдуарда Шумейко о правах на песни Вчера в 19:57
Из соцсетей магазина «Иль де Ботэ»
Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Их название не будут менять Вчера в 19:06
Иранского режиссера Джафара Панахи арестовали за участие в протестной акции Вчера в 18:50
Shortparis экранизировали песню «Гетто в озере» на стихи Андрея Вознесенского Вчера в 18:24
Инсталляцию Дэмиена Херста c гибнущими мухами демонтировали в немецком музее по требованию PETA Вчера в 17:48
Netflix показал трейлер «Дневной смены». В главных ролях — Джейми Фокс и Снуп Догг Вчера в 17:46
В московской мэрии заявили, что митинги в городе запрещены, несмотря на снятие ковидных ограничений Вчера в 17:31
Apple TV+/YouTube
Apple TV+ выпустил трейлер семейного сериала «Эмбер Браун» Вчера в 17:23

Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» снимет байопик об Эми Уайнхаус

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:48

Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» и байопика «Стать Джоном Ленноном» Сэм Тейлор-Джонсон снимет фильм о жизни американской певицы Эми Уайнхаус. Об этом сообщил Deadline.

Картину, работа над которой ведется уже несколько лет, выпустит кинокомпания Studiocanal. Лента будет называться «Back to Black» («Назад в темноту») — такое название носит один из главных хитов Уайнхаус.

Фильм по сценарию Мэтта Гринхала («Стать Джоном Ленноном», «Контроль») расскажет, как начинающая джазовая певица из Северного Лондона стала суперзвездой, а затем трагически погибла в возрасте 27 лет.

Продюсерами проекта выступят Элисон Оуэн, Дебра Хейвард и Трейси Сивард. В ближайшее время они займутся поиском актрисы, которая исполнит главную роль.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Эми Уайнхаус
Сэм Тейлор-джонсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить