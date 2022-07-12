Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» снимет байопик об Эми Уайнхаус

Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» и байопика «Стать Джоном Ленноном» Сэм Тейлор-Джонсон снимет фильм о жизни американской певицы Эми Уайнхаус. Об этом сообщил Deadline.

Картину, работа над которой ведется уже несколько лет, выпустит кинокомпания Studiocanal. Лента будет называться «Back to Black» («Назад в темноту») — такое название носит один из главных хитов Уайнхаус.

Фильм по сценарию Мэтта Гринхала («Стать Джоном Ленноном», «Контроль») расскажет, как начинающая джазовая певица из Северного Лондона стала суперзвездой, а затем трагически погибла в возрасте 27 лет.

Продюсерами проекта выступят Элисон Оуэн, Дебра Хейвард и Трейси Сивард. В ближайшее время они займутся поиском актрисы, которая исполнит главную роль.