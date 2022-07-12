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«Народное движение „Адат“» включили в перечень запрещенных объединений

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

«Народное движение „Адат“» включили в перечень запрещенных в России общественных объединений и религиозных организаций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Организация появилась в реестре Минюста на основании решения Верховного суда Чеченской республики. «Адат» известно по критике нынешнего руководства региона, в том числе в телеграм-канале 1ADAT*.

Руководителем движения, как считают в МВД Чечни, является Ибрагим Янгулбаев**. Его отец — известный в республике бывший судья Сайди Янгулбаев, покинувший страну в начале 2022 году после задержания его жены Заремы Мусаевой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял Янгулбаевых в «экстремистских высказываниях», «провокациях и интригах» и предательстве судебной системы. Он пообещал «сделать все, чтобы найти» их.

Следом за этим депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил отрезать головы членам семьи Янгулбаева. Он объявил «вражду и кровную месть» и пообщал преследовать Янгулбаевых «днем и ночью».

*Телеграм-канал 1ADAT был внесен в список запрещенных интернет-ресурсов по решению суда Грозного.

**Ибрагима Янгулбаева в марте внесли в перечень террористов и экстремистов Росинмониторинга.

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