DC представил трейлер третьего сезона «Харли Куинн». В нем Джокер баллотируется в мэры

В новых сериях Джокер решит выдвинуть свою кандидатуру на позицию мэра Готема, а отношения Харли и ее возлюбленной по прозвищу Ядовитый Плющ (в оригинале — Poison Ivy) разладятся.

В продолжении шоу, судя по ролику, можно будет увидеть Найтвинга и Бэтгерл. Последняя будет помогать Куинн спасать город и его жителей, ведь план Poison Ivy превратить Готем в райский сад окажется опасным для тех, кто его населяет.

Третий сезон «Харли Куинн» выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 28 июля.