The Omy выпустили второй студийный альбом «Слон»

Московская группа The Omy, играющая психоделический рок с элементами электроники, выпустила второй студийный альбом «Слон». На нем 10 треков на русском и английском языках, в диапазоне от джаз-кора и хип-хопа до метала, индастриала и драм-н-бейса.

«Новая работа — результат развития группы в течение двух последних, насыщенных событиями лет, прошедших с выхода первого LP. „Слон“ — это квинтэссенция из характерного для The OMY свободного жанрового полета, тотального экспериментаторского подхода, личных переживаний и последних мировых пертурбаций, сильно отразившихся на новом материале», — рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.