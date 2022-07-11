The Omy выпустили второй студийный альбом «Слон»

Московская группа The Omy, играющая психоделический рок с элементами электроники, выпустила второй студийный альбом «Слон». На нем 10 треков на русском и английском языках, в диапазоне от джаз-кора и хип-хопа до метала, индастриала и драм-н-бейса.
«Новая работа — результат развития группы в течение двух последних, насыщенных событиями лет, прошедших с выхода первого LP. „Слон“ — это квинтэссенция из характерного для The OMY свободного жанрового полета, тотального экспериментаторского подхода, личных переживаний и последних мировых пертурбаций, сильно отразившихся на новом материале», — рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.
Альбом записывался на средства Фонда президентских грантов РФ, при поддержке шоукейс-фестиваля New/Open, где The Omy стали одними из финалистов.
В поддержку новой пластинки музыканты отправятся в тур. 28 июля группа выступит в Москве, 30 июля — в Нижнем Новгороде, на следующий день — а Казани. В августе ожидаются концерты в Ярославле (6-го числа) и Петербурге (11-го). Подробности можно найти в соцсетях The Omy.