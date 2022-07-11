СМИ: издатели готовы заплатить за книгу Эмбер Херд 15 млн долларов

Книга Эмбер Херд, в которой она намерена рассказать о скандальном браке с Джонни Деппом, вызвала ажиотаж в издательском мире. По данным Radar Online, некоторые предложения за права на издание достигли 15 млн долларов.

OK! Magazine писал, что книга Херд должна стать актом мести Деппу. Источники издания утверждают, что процесс против экс-супруга разрушил репутацию актрисы — ее голливудская карьера завершена. «Ей нечего терять, и она хочет рассказать все», — утверждали инсайдеры.

Эксперты уточняли, что Херд предстоит быть осторожной во всем, что она говорит о бывшем муже. Если она вновь перейдет черту, вполне вероятно, что на нее подадут еще один иск о клевете. Дата выхода книги пока не сообщается.

1 июня Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Поводом для иска Деппа стала колонка его экс-супруги в The Washington Post 2018 года, в которой она сообщила, что подвергалась насилию.

Актер выдвинул иск на 50 млн долларов. Присяжные признали Херд виновной в клевете и обязали выплатить бывшему мужу 15 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и в виде штрафных санкций. Ответный иск со стороны Херд на 100 млн долларов также частично удовлетворили: Депп должен ей 2 млн за моральный ущерб.