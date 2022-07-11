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Умер композитор Монти Норман, известный как автор «James Bond Theme»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:10

Британский композитор Монти Норман, известный как автор главной музыкальной темы из фильмов о Джеймсе Бонде, скончался на 95-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения на его сайте.

Норман умер после непродолжительной болезни. Других деталей об обстоятельствах смерти музыканта его представители не раскрыли.

Норман был известен как автор мюзиклов — именно с них началась его карьера как композитора. По приглашению кинопродюсера Кабби Брокколи он написал музыку к фильму о Джеймсе Бонде «Доктор Но».

Главная тема была создана Норманом изначально для неоконченного мюзикла. Ее переработал и аранжировал Джон Барри, которого впоследствии ошибочно называли автором «James Bond Theme».

Позднее Норман работал над саундтреками к фильмам «Два лица доктора Джекила», «День, когда загорелась Земля» и «Зови меня Бвана». Он также продолжал писать музыку к театральным постановкам, среди которых были «Songbook» и «The Perils of Scobie Prilt».

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