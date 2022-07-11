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С начала военной операции на Украине в России заблокировали 5300 сайтов

Семён Гудошников
Сегодня в 20:54

Количество сайтов, заблокированных в России с конца февраля, достигло 5300, подсчитала «Роскомсовобода».

Основным инициатором блокировок остается Генпрокуратура (на ее счету бан множества крупных изданий), но все чаще доступ к сайтам ограничивают на основании решения региональных судов.

Многие сайты блокируются по «маске» — то есть со всеми доменами и поддоменами, уточняет «Роскомсвобода».

Хотя основной причиной блокировки становятся материалы о военных действиях, которые проводит российская армия на Украине, под бан попадают и сайты организаций, никак не связанных с политикой. Среди прочих это сайты женского форума «Kidstaff — Советчица», интернет-компании, предоставляющей услуги хостинга и регистрации доменов Hostinger, медиакомпании Aol, электронной почты Zoho Mail, японского мобильного оператора KDDI au и ресурса по интерактивному обучению программированию и созданию сайтов FructCode, сервера L2 Mirage для онлайн-игры Lineage 2.

За первый месяц военной операции на Украине в России было заблокировано 769 сайтов и ссылок. В частности, в реестр запрещенных попали сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важных историй»*, «Настоящего времени»*, «Голоса Америки»*, ТВ-2, «Тайги.инфо», «Кавказского узла»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумаги» и TJ.

* Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.

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