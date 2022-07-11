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Джонни Депп выпустит песню о судебном процессе против экс-супруги Эмбер Херд

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

Американский актер Джонни Депп выпустит песню о судебном процессе против бывшей супруги — актрисы Эмбер Херд. Об этом сообщил The Guardian.

По информации издания, трек выйдет 15 июля. Он станет одной из двух композиций, записанных Деппом вместе с британским гитаристом Джеффом Беком для совместного альбома «18».

«Когда Джонни и я начали играть вместе, это действительно воспламенило наш юношеский дух и креативность. Мы шутили о том, что чувствуем себя, будто нам снова 18, и это стало названием альбома», — рассказывал Бек.

Первый сингл будущей пластинки также написал Депп, им стала песня «This is a Song for Miss Hedy Lamarr». По словам Бека, композиция стала одной из причин, по которой он попросил Деппа записать совместный альбом.

Помимо этих двух песен, в релиз войдут еще 13 песен. Среди них будут каверы на песни таких артистов как Джон Леннон, Velvet Underground, Killing Joke и The Beach Boys. Пластинка выйдет в июле.

Ранее Депп принял участие в гастрольном туре Бека по Великобритании. Вместе артисты исполнили кавер-версию «Little Wing» Джимми Хендрикса, а также песню Марвина Гэя «What’s Going On».

Впервые о готовящемся альбоме Деппа и Бека стало известно в апреле 2020 года — тогда Депп упомянул о нем в своем посте в инстаграме*. В публикации он назвал Бека своим «дорогим другом и братом», «одним из гитарных героев всех времен».

После актер и музыкант выпустили совместные треки — каверы на песни «Isolation» Джона Леннона и «The Death and Resurrection Show» Killing Joke. Эти треки были не первым опытом в музыке для Деппа. Актер ранее участвовал в группе Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером и Джо Перри.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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