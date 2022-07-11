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Депутаты против любой гей-пропаганды, новый клип Shortparis и другие новости дня
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Джонни Депп выпустит песню о судебном процессе против экс-супруги Эмбер Херд 20:10
Антоха МС проиграл суд против продюсера Эдуарда Шумейко о правах на песни 19:57
Из соцсетей магазина «Иль де Ботэ»
Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Их название не будут менять 19:06
Иранского режиссера Джафара Панахи арестовали за участие в протестной акции 18:50
Shortparis экранизировали песню «Гетто в озере» на стихи Андрея Вознесенского 18:24
Инсталляцию Дэмиена Херста c гибнущими мухами демонтировали в немецком музее по требованию PETA 17:48
Netflix показал трейлер «Дневной смены». В главных ролях — Джейми Фокс и Снуп Догг 17:46
В московской мэрии заявили, что митинги в городе запрещены, несмотря на снятие ковидных ограничений 17:31
Apple TV+/YouTube
Apple TV+ выпустил трейлер семейного сериала «Эмбер Браун» 17:23
Universal Pictures запустит украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» во французский прокат 17:04
В России создадут реестр долгостроев 16:32
Depositphotos заблокировали в России через четыре месяца после ухода фотобанка из страны 16:29
На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии за пацифистский лозунг 16:03
Кадр из фильма «Особо опасен»
Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вошел в топ-10 на Netflix 15:35
Лобби в лице Макрона и «аварийная кнопка» против полиции. Главное из расследования ICIJ об Uber 15:35
Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке 15:15
Twitter через суд потребует от Илона Маска, чтобы он все-таки купил соцсеть 15:06
Сокуров представил трейлер своего нового фильма «Сказка» 14:30
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В Москве стартовали съемки драматического сериала Okko «Late Night School» 14:23
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Депутаты против любой гей-пропаганды, новый клип Shortparis и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:10

Комитет Госдумы по информполитике хочет запретить гей-пропаганду для всех — вне зависимости от возраста. Предполагается, что запрет распространится как на офлайн-ресурсы, так и на интернет, соцсети и онлайн-кинотеатры.

Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке. Ранее этим могли воспользоваться только граждане Украины, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области.

Мэрия Москвы не стала отменять запрет на проведение митингов, несмотря на снятие Роспотребнадзором всех ковидных ограничений. Столичные власти сказали, что режим повышенной готовности в городе перестанет действовать, когда ВОЗ объявит о конце пандемии.

Прокуратура потребовала ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Предварительное заседание по этому вопросу состоится 13 июля в Мосгорсуде.

На лидера группы «Курара» Олега Ягодина завели административное дело по статье о дискредитации Российской армии. Поводом послужил пацифистский лозунг, который музыкант сказал со сцены на фестивале Ural Music Night.

Число погибших во время вчерашней грозы в Москве увеличилось до двух человек — на них упали деревья. Не менее 15 человек пострадали, двое из них — дети.

Electrolux Professional уйдет из России и продаст российские активы местному руководству. Так же поступит компания Sephora с магазинами «Иль де Ботэ», которые продолжат работать под старым брендом.

Украинский Альфа-банк сменит название бренда на Сенс банк. Полное название на украинском будет звучать как «Акционерное общество „Смысл банк“», а на английском — Joint Stock Company Sense Bank.

Twitter подаст иск против Илона Маска из‑за его отказа купить соцсеть. Руководство компании требует, чтобы бизнесмен все-таки выполнил условия контракта и стал владельцем Twitter.

Зоозащитники из PETA добились демонтажа инсталляции Дэмиена Херста «Тысяча лет» из музея в немецком Вольфсбурге. Работа представляет собой стеклянный контейнер, в котором рождаются, обитают и гибнут от электрической лампы сотни и тысячи мух.

В сети появился трейлер нового фильма Александра Сокурова «Сказка». Режиссер представит его в августе на фестивале в Локарно, после чего завершит свою кинематографическую карьеру.

Еще пара свежих трейлеров — боевика про вампиров «Дневная смена» от Netflix и семейного сериала «Эмбер Браун» от Apple TV.

Shortparis экранизировали песню «Гетто в озере» на стихи Андрея Вознесенского. Композиция вошла в мини-альбом, ставший саундтреком к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре».

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