Депутаты против любой гей-пропаганды, новый клип Shortparis и другие новости дня

Комитет Госдумы по информполитике хочет запретить гей-пропаганду для всех — вне зависимости от возраста. Предполагается, что запрет распространится как на офлайн-ресурсы, так и на интернет, соцсети и онлайн-кинотеатры.

Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке. Ранее этим могли воспользоваться только граждане Украины, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области.

Мэрия Москвы не стала отменять запрет на проведение митингов, несмотря на снятие Роспотребнадзором всех ковидных ограничений. Столичные власти сказали, что режим повышенной готовности в городе перестанет действовать, когда ВОЗ объявит о конце пандемии.

Прокуратура потребовала ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Предварительное заседание по этому вопросу состоится 13 июля в Мосгорсуде.

На лидера группы «Курара» Олега Ягодина завели административное дело по статье о дискредитации Российской армии. Поводом послужил пацифистский лозунг, который музыкант сказал со сцены на фестивале Ural Music Night.

Число погибших во время вчерашней грозы в Москве увеличилось до двух человек — на них упали деревья. Не менее 15 человек пострадали, двое из них — дети.

Electrolux Professional уйдет из России и продаст российские активы местному руководству. Так же поступит компания Sephora с магазинами «Иль де Ботэ», которые продолжат работать под старым брендом.

Украинский Альфа-банк сменит название бренда на Сенс банк. Полное название на украинском будет звучать как «Акционерное общество „Смысл банк“», а на английском — Joint Stock Company Sense Bank.

Twitter подаст иск против Илона Маска из‑за его отказа купить соцсеть. Руководство компании требует, чтобы бизнесмен все-таки выполнил условия контракта и стал владельцем Twitter.

Зоозащитники из PETA добились демонтажа инсталляции Дэмиена Херста «Тысяча лет» из музея в немецком Вольфсбурге. Работа представляет собой стеклянный контейнер, в котором рождаются, обитают и гибнут от электрической лампы сотни и тысячи мух.

В сети появился трейлер нового фильма Александра Сокурова «Сказка». Режиссер представит его в августе на фестивале в Локарно, после чего завершит свою кинематографическую карьеру.

Еще пара свежих трейлеров — боевика про вампиров «Дневная смена» от Netflix и семейного сериала «Эмбер Браун» от Apple TV.

Shortparis экранизировали песню «Гетто в озере» на стихи Андрея Вознесенского. Композиция вошла в мини-альбом, ставший саундтреком к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре».