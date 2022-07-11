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Антоха МС проиграл суд против продюсера Эдуарда Шумейко о правах на песни

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:57

Российский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, известный как Антоха МС, проиграл суд о правах на свои песни против музыкального продюсера Эдуарда Шумейко. Об этом артист рассказал на странице в инстаграме*.

По словам Антохи МС, суд постановил взыскать с него в пользу Шумейко 2,52 млн рублей. «Преследование со стороны Шумейко за исполнение моих же песен не прекращается», — резюмировал артист.

Антоха МС заявил, что Шумейко «переписал на себя» написанные им песни и в суде потребовал компенсацию в 120 тыс. рублей за каждый случай исполнения треков. Также продюсер претендовал на права на псевдоним музыканта.

Однако рэперу удалось получить свидетельство на товарный знак «Антоха МС». Кроме того, он смог вернуть контроль над страницами в социальных сетях. Музыкант намерен продолжить бороться за права на песни. Также он анонсировал выход нового альбома в сентябре.

«Афиша Daily» запросила комментарий у Эдуарда Шумейко.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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