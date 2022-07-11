Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Их название не будут менять

Французская косметическая компания Sephora продаст свои 88 российских магазинов «Иль де Ботэ» местному гендиректору. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление фирмы.

Сумма сделки, в рамках которой российскому топ-менеджеру перейдут все 100% акций дочерней компании Sephora, не разглашается. Магазины в РФ продолжат работать под старым брендом «Иль де Ботэ».

Решение о продаже российского бизнеса местному гендиректору объяснили необходимостью «обеспечить преемственность для сотрудников».

Как отмечает «Коммерсант», в 2011 году полный контроль над российской сетью «Иль де Ботэ» получил французский холдинг LVMH (Louis Vuitton, Moёt, Hennessy). В 2016 году он консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd, которой принадлежит «Иль де Ботэ». С этого момента владельцем магазинов стала Sephora, входящая в LVMH.