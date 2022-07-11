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Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Их название не будут менять

Семён Гудошников
Сегодня в 19:06

Французская косметическая компания Sephora продаст свои 88 российских магазинов «Иль де Ботэ» местному гендиректору. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление фирмы.

Сумма сделки, в рамках которой российскому топ-менеджеру перейдут все 100% акций дочерней компании Sephora, не разглашается. Магазины в РФ продолжат работать под старым брендом «Иль де Ботэ».

Решение о продаже российского бизнеса местному гендиректору объяснили необходимостью «обеспечить преемственность для сотрудников».

Как отмечает «Коммерсант», в 2011 году полный контроль над российской сетью «Иль де Ботэ» получил французский холдинг LVMH (Louis Vuitton, Moёt, Hennessy). В 2016 году он консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd, которой принадлежит «Иль де Ботэ». С этого момента владельцем магазинов стала Sephora, входящая в LVMH.

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