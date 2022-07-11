Иранского режиссера Джафара Панахи арестовали за участие в протестной акции

Иранского режиссера и сценариста Джафара Панахи арестовали за участие в протестной акции. Об этом сообщило издание Iran International.

Кинематографист принял участие в митинге, требуя освобождения двух своих коллег — режиссеров Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада. Ранее они были приговорены к лишению свободы.

Вместе с Панахи в акции приняли участие и другие деятели кинематографа — они также были задержаны. Кроме того, в защиту Расулофа и Алехахмада было опубликовано открытое письмо, его подписало более 300 кинематографистов.

Расулоф и Алехахмад были задержаны 8 июля из‑за другого коллективного обращения под названием «Сложите оружие». В нем они вместе с еще свыше 100 кинематографистами призвали военных не подавлять протесты в Иране и перестать быть «инструментами для расправы с народом».

Мохаммад Расулоф и Джафар Панахи — одни из самых известных режиссеров Ирана. Расулоф получил высшую награду Берлинского кинофестиваля в 2020 году за фильм «Здесь нет зла», также неоднократно участвовал в секции «Особый взгляд» Каннского киносмотра.

Панахи, в свою очередь, известен как представитель «новой волны» иранского кинематографа и автор таких лент, как «Это не фильм», «Закрытый занавес» и «Такси». Его картины получали награды Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей.