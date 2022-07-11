ООН: население Земли достигнет 8 млрд в ноябре, а Индия обгонит Китай по популяции уже в 2023 году

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал 40-страничный документ, в котором описал все главные демографические тренды планеты на XXI век. Выбрали главное из материала.

Население земли превысит 10 млрд человек

Организация сообщила, что население Земли превысит 8 млрд человек 15 ноября 2022 года. Отметка в 7 млрд была преодолена 31 октября 2011 года (семимиллиардный житель планеты родился в Калининграде в присутствии наблюдателей ООН), 6 млрд — 12 октября 1999-го, 5 млрд — 21 января 1987 года.

В 2020-м глобальные темпы прироста числа жителей планеты впервые с 1950-го упали ниже 1% в год.

Ожидается, что к 2050-му земная популяция достигнет 9,7 млрд человек, к 2100 году — 10,4 млрд человек. Основной драйвер прироста — снижение смертности, отраженное в более высокой ожидаемой продолжительности жизни.

Средняя продолжительность жизни увеличится

В допандемийном 2019-м этот показатель в среднем по планете составил 72,8 года — с 1990 года он вырос почти на 9 лет. В 2021-м цифра упала до 71 года. К середине века ООН прогнозирует увеличение средней продолжительности жизни до 77,2 лет.

Фиксируемая сейчас продолжительность жизни мужчин традиционно ниже женской: 68,4 против 73,8 лет в среднем.

Китай отдаст лидерство Индии

Индия обгонит Китай и в 2023 году заберет себе звание самой населенной страны мира. Сейчас число жителей каждого из этих государств превышает 1,4 млрд.

Помимо них обменяться местами в глобальном рейтинге могут и другие крупнейшие страны — однако ООН не уточняет, какие именно.

Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Центральная и Южная Азия — две самые населенные территории в мире. На счету первой — 26% мировой популяции, на счету второй — 29%, она лидирует по количеству жителей.

Основной прирост населения придется на восемь стран

Более половины прироста населения Земли до середины XXI век придется всего на восемь государств. Это Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

При этом популяция Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Восточной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Азии достигнет предела и пойдет на убыль до 2100 года.

Население Австралии, Новой Зеландии, Океании, Северной Африки и Западной Азии до конца века будет расти, но более медленными темпами.

В текущем докладе ООН не публикует конкретных прогнозов по демографии России. В документе за 2019 год организация сообщила, что население РФ к 2050 году сократится до 135,8 млн человек.

По пессимистичному прогнозу, численность населения снизится до 124,6 млн человек, а по оптимистичному — составит 147,2 млн человек.

По данным Росстата на 1 января 2019 года, в России проживали более 147,7 млн человек. По предварительным итогам переписи населения 2021 года учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в стране.