Вышел дебютный трейлер боевика про вампиров «Дневная смена». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Судя по ролику, никакой романтизации вампиров в «Дневной смене» не ожидается. Здесь это довольно мерзкие существа, которых главные герои Бад и Большой Джон Эллиотт пытаются истребить.

Бад — персонаж, которого играет Джейми Фокс. Он работает чистильщиком бассейнов, а охотой на вампиров он занимается в свободное время. Его друг Джон (Снуп Догг) состоит в профсоюзе охотников на нечисть. Его главная задача — помочь Баду вернуть свое место в гильдии.