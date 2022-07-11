В московской мэрии заявили, что митинги в городе запрещены, несмотря на снятие ковидных ограничений

Мэрия Москвы не стала отменять запрет на проведение массовых акций, введенный из‑за пандемии коронавируса. Это следует из ответа городского департамента безопасности и противодействия коррупции на обращение партии «Яблоко». Документ опубликовал в фейсбуке* руководитель партийной фракции в Мосгордуме Максим Круглов.

В мэрии заявили, что в городе происходит «постепенная отмена введенных ранее ограничительных мер». К примеру, вновь разрешены «массовые зрелищные и культурно-досуговые мероприятия». «Однако полностью отменять противоэпидемиологические ограничения преждевременно, о чем свидетельствует международный опыт», — сказали в департаменте.

«Решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии Covid-19», — добавили там.

1 июля Роспотребнадзор объявил о снятии всех ограничений, введенных в России из‑за пандемии коронавируса. Это касается масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и других мер. В ведомстве заявили, что могут вернуть ограничения, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.