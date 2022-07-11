перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В московской мэрии заявили, что митинги в городе запрещены, несмотря на снятие ковидных ограничений 17:31
Apple TV+/YouTube
Apple TV+ выпустил трейлер семейного сериала «Эмбер Браун» 17:23
Universal Pictures запустит украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» во французский прокат 17:04
В России создадут реестр долгостроев 16:32
Depositphotos заблокировали в России через четыре месяца после ухода фотобанка из страны 16:29
На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии за пацифистский лозунг 16:03
Кадр из фильма «Особо опасен»
Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вошел в топ-10 на Netflix 15:35
Лобби в лице Макрона и «аварийная кнопка» против полиции. Главное из расследования ICIJ об Uber 15:35
Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке 15:15
Twitter через суд потребует от Илона Маска, чтобы он все-таки купил соцсеть 15:06
Сокуров представил трейлер своего нового фильма «Сказка» 14:30
Пресс-материалы
В Москве стартовали съемки драматического сериала Okko «Late Night School» 14:23
«Аэрофлот» возобновит полеты в китайский Чэнду с 22 июля 13:53
Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк 13:34
Отель The Ritz-Carlton в Москве официально сменил название 13:04
В «ГЭС-2» пройдет фортепианный фестиваль Pianissimo 12:09
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Москве разрабатывают проект нового диаметра D5 12:00
Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух человек 10:53
«Известия»: Минтранс рассмотрит увеличение лимита на перевозку животных в самолете до 10 килограмм 10:46
Прокуратура потребовала ликвидировать профсоюз журналистов 10:07

Universal Pictures запустит украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» во французский прокат

Виктория Шанина
Сегодня в 17:04

Голливудская киностудия Universal Pictures приобрела права на показ украинского мультфильма «Мавка. Лесная песня» во Франции. Об этом пишет Variety.

По словам Евгения Драчева, гендиректора кинокомпании Film.ua Distribution, которой принадлежит картина, Universal дублирует фильм и саундтрек на французский язык. Помимо самой Франции его покажут на территориях, где также говорят на французском.

На этом сотрудничество компаний не закончится. В будущем также планируется кинотеатральный релиз в Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и ряде стран Западной Азии.

Кроме того, на Каннском кинофестивале Film.ua договорилась о показах в Скандинавских странах (с компанией Manymore Films), Греции (Feelgood Entertainment) и Монголии (Filmbridge).

«Мавка. Лесная песня» рассказывает о персонаже украинской демонологии мавке — волшебном духе, который защищает лес от внешнего мира. В мультфильме главная героиня влюбляется в человека, и ее миссия оказывается под угрозой.

Продюсеры «Мавки» заявляют, что лента «демонстрирует уникальную украинскую культуру, ценности и традиции», а также раскрывает важную тему экологии. Мультфильм создан в сотрудничестве с украинским подразделением WWF.

«Мавка — уникальный персонаж из украинских легенд и мифов, душа леса, которая становится его опекуном, когда ее дом находится в опасности. Она стремится к миру и согласию — точно так же, как народ Украины сегодня», — добавляют продюсеры.

Производство мультфильма должно завершиться в этом году. Премьера запланирована на 29 декабря.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить