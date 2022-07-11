Universal Pictures запустит украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» во французский прокат

Голливудская киностудия Universal Pictures приобрела права на показ украинского мультфильма «Мавка. Лесная песня» во Франции. Об этом пишет Variety.

По словам Евгения Драчева, гендиректора кинокомпании Film.ua Distribution, которой принадлежит картина, Universal дублирует фильм и саундтрек на французский язык. Помимо самой Франции его покажут на территориях, где также говорят на французском.

На этом сотрудничество компаний не закончится. В будущем также планируется кинотеатральный релиз в Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и ряде стран Западной Азии.

Кроме того, на Каннском кинофестивале Film.ua договорилась о показах в Скандинавских странах (с компанией Manymore Films), Греции (Feelgood Entertainment) и Монголии (Filmbridge).

«Мавка. Лесная песня» рассказывает о персонаже украинской демонологии мавке — волшебном духе, который защищает лес от внешнего мира. В мультфильме главная героиня влюбляется в человека, и ее миссия оказывается под угрозой.

Продюсеры «Мавки» заявляют, что лента «демонстрирует уникальную украинскую культуру, ценности и традиции», а также раскрывает важную тему экологии. Мультфильм создан в сотрудничестве с украинским подразделением WWF.

«Мавка — уникальный персонаж из украинских легенд и мифов, душа леса, которая становится его опекуном, когда ее дом находится в опасности. Она стремится к миру и согласию — точно так же, как народ Украины сегодня», — добавляют продюсеры.

Производство мультфильма должно завершиться в этом году. Премьера запланирована на 29 декабря.