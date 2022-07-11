Depositphotos заблокировали в России через четыре месяца после ухода фотобанка из страны

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт одного из крупнейших фотобанков Depositphotos. Это следует из данных реестра регулятора.

Доступ ограничили по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 закона «Об информации». Как уточняет «Роскомсвобода», причиной стал материал о российской военной операции на Украине, опубликованный на сайте Depositphotos.

8 марта фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России. Вернуть деньги за уже оплаченные подписки российские пользователи смогут лишь после того, как снимут международные санкции.

В специальном разделе Depositphotos публикует фотографии военных действий на Украине. В шапке сайта есть специальная кнопка для пожертвований жителям страны.