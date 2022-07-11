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В России создадут реестр долгостроев

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:32

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании в России федерального реестра долгостроев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию.

Мишустин уточнил, что все долгострои находятся в разном состоянии. Так, многие, даже будучи возведенными и оснащенными нужной инфраструктурой, не переводятся в число готовых. «Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», — подчеркнул он.

Премьер заявил, что в реестре «будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к дальнейшей судьбе» подобных объектов.

«Ведь долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры — тех, которых ждут люди», — добавил Мишустин.

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