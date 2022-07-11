Инсталляцию Дэмиена Херста c гибнущими мухами демонтировали в немецком музее по требованию PETA

Зоозащитная организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, в переводе с английского «Люди за этичное обращение с животными») добилась демонтажа инсталляции Дэмиена Херста в Художественном музее Вольфсбурга в Германии. Об этом сообщает ArtNews.
Эта инсталляция — одна из версий работы Херста «A Thousand Years» (в переводе с английского «Тысяча лет»). Ее изначальный вариант был создан в 1990 году — тогда звездный куратор Ханс Ульрих Обрист описал ее как «опасную и пугающую».
Она представляет собой заполненный мухами стеклянный большой стеклянный террариум, разделенный на две части. В стенке между ними проделаны несколько отверстий.
В правой части инсектария расположен белый куб, в левой — электрическая лампа, сжигающая мух (в оригинале на полу также лежала отрубленная голова теленка). Личинки превращаются в мух прямо за стеклом.
Наличие лампы формально объясняет, почему работа экспонировалась на выставке «Power! Light!» (в переводе с английского «Энергия! Свет!»).
Согласно сообщению музея, выставка «демонстрирует художественные позиции, сознательно сфокусированные на политических, экологических и социальных заявлениях, критических комментариях на тему использования искусственного света, а также — в фигуративном ключе — на тему использования любых ресурсов в целом».
Сам Херст заявлял: «Здесь всегда была только одна идея — страх смерти. Искусство — о страхе смерти». Он описывал «Тысячу лет» как «полноценный жизненный цикл в отдельно взятом ящике».
«Убийство животных не имеет ничего общего с искусством. Оно лишь демонстрирует наглость и спесь людей, которые буквально идут по трупам, когда следуют собственным интересам», — заявили в PETA.
Во вступившем в силу в 1972 году германском законе о защите животных указано, что «у человека должна быть достаточная причина для того, чтобы нанести вред животному».
Смерть — одна из ключевых тем в творчестве Херста. Он помещал в подобные стеклянные боксы туши коров и акул в растворе формальдегида, закреплял на холстах тысячи мертвых бабочек, сочетания которых образовывали узоры, а также украсил копию человеческого черепа, отлитую из платины, восьмью тысячами бриллиантов.
Последняя работа с ценой порядка 100 млн долларов называлась «самым дорогим произведением современного искусства из когда‑либо созданных» — но сделка по ее продаже, согласно признанию самого Херста, до сих пор так и не состоялась.
В 2017 году издание Artnet подсчитало, что всего в работах Херста было использовано более 913 тыс. мертвых животных, подавляющее большинство из которых именно мухи.