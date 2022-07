Инсталляцию Дэмиена Херста c гибнущими мухами демонтировали в немецком музее по требованию PETA

Зоозащитная организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, в переводе с английского «Люди за этичное обращение с животными») добилась демонтажа инсталляции Дэмиена Херста в Художественном музее Вольфсбурга в Германии. Об этом сообщает ArtNews.

Эта инсталляция — одна из версий работы Херста «A Thousand Years» (в переводе с английского «Тысяча лет»). Ее изначальный вариант был создан в 1990 году — тогда звездный куратор Ханс Ульрих Обрист описал ее как «опасную и пугающую».

Она представляет собой заполненный мухами стеклянный большой стеклянный террариум, разделенный на две части. В стенке между ними проделаны несколько отверстий.

В правой части инсектария расположен белый куб, в левой — электрическая лампа, сжигающая мух (в оригинале на полу также лежала отрубленная голова теленка). Личинки превращаются в мух прямо за стеклом.