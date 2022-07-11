Думский комитет хочет запретить «гей-пропаганду» вне зависимости от возраста

Комитет Госдумы по информационной политике начал прорабатывать законопроекты, запрещающие пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн.

«Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого явно недостаточно», — написал политик.

Комитет предлагает распространить запрет на пропаганду ЛГБТ-сообщества вне зависимости от возраста и ресурса (офлайн, в СМИ, интернете, соцсетях и онлайн-кинотеатрах). За «такую пропаганду» необходимо ввести административную ответственность, расширив статью 6.21 КоАП, считает Хинштейн.

Он добавил, что следует установить отдельную, более жесткую ответственность за пропаганду педофилии и «запретить распространение среди детей не только пропаганды, но и любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения».

Глава Комитета Госдумы по информполитике отметил, что эти инициативы уже предварительно проработаны с Роскомнадзором и Минцифры.