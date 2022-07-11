«Аэрофлот» возобновит полеты в китайский Чэнду с 22 июля

Российская компания «Аэрофлот» с 22 июля начнет летать в китайский город Чэнду (провинция Сычуань). Об этом сообщает ТАСС.

Полеты будут выполняться раз в неделю по пятницам на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы уже открыта.

РИА «Новости» уточняет, что при этом туристам по-прежнему запрещен въезд в Китай, визы не выдаются. Для транзита, который длится более 24 часов, необходимо разрешение от иммиграционного офиса в аэропорту Чэнду.

Полеты «Аэрофлота» в Китай были приостановлены в марте из‑за последствий санкций ЕС и США.

Чэнду является вторым по загруженности аэропортом Китая. Город получил наибольшую известность благодаря заповеднику, где разводят панд.