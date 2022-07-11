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Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:34

Украинский Альфа-банк меняет название на Сенс банк. Об этом сообщает ТАСС.

В письме компании, которое поступило в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, говорится, что полное наименование на украинском будет звучать как «Акционерное общество „Смысл банк“», а на английском языке — Joint Stock Company Sense Bank.

По данным агентства FinClub, мобильное приложение кредитной организации уже несколько лет называется Sense SuperApp.

Нацбанк Украины отнес Альфа-банк к системно важным компаниям. В нем хранится 48 млрд гривен депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд гривен средств предприятий. Всего организация обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. физических лиц предпринимателей.

«Альфа-банк Украина» не является дочерней структурой российского Альфа-банка, также в его капитале отсутствует доля российских государственных банков.

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