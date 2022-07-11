Отель The Ritz-Carlton в Москве официально сменил название

Пятизвездочный отель The Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве теперь называется The Carlton Moscow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз гостиницы.

«После заявления компании „Марриотт Инт.“ о приостановке ведения операционной деятельности на территории РФ отель „Ритц-Карлтон Москва“ продолжает работу в качестве независимого отеля в соответствии с наработанными лучшими практиками международной сети и объявляет о новом названии The Carlton Moscow», — говорится в сообщении.

Также у отеля появился новый сайт с доменом carltonmoscow и логотип — теперь на нем изображены два льва и корона. Кроме того, гостиница обновила интерьеры номеров.

The Ritz-Carlton — международная сеть люксовых отелей. Она принадлежит компании Ritz-Carlton Hotel Company — «дочке» гостиничного холдинга Marriott International.

В начале июня Marriott объявила об уходе из России. Причиной стали новые санкции США и ЕС, которые «сделали невозможной» работу в стране.