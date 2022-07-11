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«Известия»: Минтранс рассмотрит увеличение лимита на перевозку животных в самолете до 10 килограмм

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:46

Минтранс рассмотрит инициативу по повышению нормы провоза животных в салоне самолета по весу до 10 килограмм. Об этом пишут «Известия».

Соответствующие письма в министерство отправили аппарат правительства и управление президента России по работе с обращениями граждан.

«Просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса», — подчеркнул замначальника управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий.

В настоящее время у большинства российских авиакомпаний максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 килограмм вместе с переноской. Среди них — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Red Wings, «Ираэро», «Алроса», Nordwind, Pegasfly, «Азимут» и другие.

Однако, например, «Победа» вовсе не ограничивает провоз животных по весу, установив лимиты только по размеру переноски. А S7 и Utair готовы брать на борт животных до 10 килограмм, а Smartavia — до 12.

В «Аэрофлоте» заявили, что увеличение допустимого веса животного создаст для него дискомфортные условия в полете. «Это может стать для него стресс-фактором и негативно повлиять на его состояние», — рассказал представитель компании.

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