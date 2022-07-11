Прокуратура потребовала ликвидировать профсоюз журналистов

Прокуратура Москвы потребовала от Мосгорсуда ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное заседание по этому вопросу состоится 13 июля.

В мае прокуратура провела проверку деятельности профсоюза на предмет исполнения требований закона об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации.

4 июля суд приостановил работу «Профсоюза журналистов и работников СМИ» после возбуждения административного дела по части первой статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Поводом для приостановки работы стала публикация на сайте организации с «недостоверными сведениями о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

Адвокат Максим Крупский подчеркнул, что профсоюзу не сообщали ни о возбуждении административного дела, ни об иске о ликвидации организации. «Данные процедуры являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и представляют собой важный элемент права организации на защиту», — сказал он.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» никак не связан с Союзом журналистов России. Эта организация была создана в 2016 году группой сотрудников РБК, «Коммерсанта», «Новой газеты» и других СМИ. На 2020 год в нее входили более 600 человек из 40 регионов.