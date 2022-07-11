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Electrolux Professional полностью уходит из России

Виктория Шанина
Сегодня в 9:58

Шведский производитель техники для химчисток и прачечных Electrolux Professional объявил о прекращении деятельности в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Electrolux Professional продаст активы местному руководству, то же касается и ведения всего бизнеса.

«Из‑за продолжающейся войны и санкций, по нашим прогнозам, мы не сможем продавать и обслуживать свою продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — цитирует заявление компании Reuters.

В России на Electrolux работали 25 сотрудников. За 2021 год продажи в стране составили 1% от общего объема.

На фоне ухода Electrolux потеряет около 35 млн шведских крон (3,3 млн долларов) от прибыли за второй квартал 2022 года. Однако в остальном передача российского бизнеса не повлияет на прибыльность компании, отмечает издание.

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