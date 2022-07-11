В Сочи закрыли все пляжи из‑за штормового предупреждения

Городские пляжи в Сочи закрыли для купания из‑за штормового предупреждения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На всех пляжных территориях людей оповещают о запрете погружения в воду. Всего в городе более 100 мест для купания.

По прогнозам синоптиков на 11 июля, в Сочи будут сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм силой 4 балла и смерчи над морем.

Утром 11 июля из‑за ливней вышла из берегов сочинская река Восточный Дагомыс. Потоком в море унесло один легковой автомобиль. Пострадавших нет.

С 9 по 11 июля штормовое предупреждение было объявлено во всем Краснодарском крае. Пресс-служба ГУМЧС России по региону предупредило о смерчах, ливне с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 22 метров в секунду.