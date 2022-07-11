По «Северному потоку» на 10 дней остановилась подача газа

Поставки газа по «Северному потоку» были временно приостановлены до 21 июля из‑за планового ежегодного техобслуживания газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

В компании Nord Stream AG подчеркнули, что профилактические работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Таким образом, газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы только по одной транзитной ветке через Украину.

Ранее «Газпрому» пришлось сократить экспорт газа по «Северному потоку» из‑за несвоевременного возврата компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

Тогда прокачка газа по трубопроводу снизилась на 40% от своей максимальной мощности. По данным ТАСС, в настоящее время заполняемость газохранилищ Германии и всех стран ЕС составляет более чем 60% при плане в 80% к зиме.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год он способен перекачивать 55 млрд кубометров газа.