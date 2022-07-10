Le Figaro: Нобелевский лауреат Лех Валенса предложил сократить Россию до 50 млн жителей

Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости «организовать восстание народов России» и «либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек». Об этом сообщил Le Figaro.

По мнению Валенсы, только таким путем можно добиться глобальной безопасности. «Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через десять лет мы увидим, как появится еще один Путин», — сказал польский экс-президент.

Валенса призвал зарубежных партнеров «форсировать» смену политической системы в России, в частности, путем «расчленения» страны. «Там 60 народов, которые были аннексированы, как и украинцы. Необходимо поднять эти народы», — считает он.

Лауреат Нобелевской премии мира признал, что западные страны также добиваются расширения своего влияния через такие организации как НАТО и ЕС. Однако, по его мнению, Запад делает это демократическим путем, Россия же — насильственным.

«Теперь есть две системы. С одной стороны, демократии и НАТО, которое хочет расширяться, но демократическими средствами, с другой стороны, Россия и Китай, которые прибегают к старым методам аннексии», — добавил Валенса.