Новак Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл финал Уимблдонского турнира. Он обыграл в решающем матче австралийского спортсмена Ника Кирьоса. Об этом сообщил «Интерфакс».

Джокович одержал победу по итогам четырех сетов. Кирьос одолел соперника в первом (4:6), но уступил в последующих (6:3, 6:4, 7:6 (7:3)). Матч продлился в общей сложности три часа и четыре минуты.

Для Джоковича триумф на Уимблдоне стал уже седьмым в карьере. Он победил на трех предыдущих турнирах, а также выиграл в 2011, 2014 и 2015 годах. Всего на счету сербского спортсмена — уже 21 победа на турнирах Большого шлема.

Для Кирьоса же финал Уимблдона стал самым ольшим успехом в карьере. Он впервые оказался в шаге от победы, до этого австралиец выходил только в четвертьфинал Australian Open в 2015 году.

В Уимблдонский финал Кирьос попал после того, как в полуфинале не выступил испанский теннисист Рафаэль Надаль. 22-кратный победитель турниров Большого шлема был вынужден сняться с турнира из‑за травмы.