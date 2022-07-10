Жюльет Бинош и Морган Фриман пытаются спасти девочку в трейлере «Райского шоссе»

В сети появился трейлер триллера «Райское шоссе» («Paradise Highway»), в котором снялись французская актриса Жюльет Бинош и лауреат «Оскара» Морган Фриман. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Lionsgate Movies.
Фильм выйдет 29 июля. В нем Бинош предстанет в образе водителя грузовика, занимающуюся незаконными перевозками. Однажды ей поручают отвезти в указанное место маленькую девочку.
Героиня вынуждена согласиться, не желая подвергать опасности своего брата. Но вскоре она осознает, что девочке грозит опасность. Вместе с офицером, роль которого исполнил Фриман, она попытается спасти ребенка.
В картине снялись Фрэнк Грилло, Кэмерон Монаган, Вероника Феррес и Кристиан Зайдель. Режиссером и сценаристом триллера выступила Анна Гутто, для нее «Райское шоссе» станет полнометражным дебютом.