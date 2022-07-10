Жюльет Бинош и Морган Фриман пытаются спасти девочку в трейлере «Райского шоссе»

В сети появился трейлер триллера «Райское шоссе» («Paradise Highway»), в котором снялись французская актриса Жюльет Бинош и лауреат «Оскара» Морган Фриман. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Lionsgate Movies.

Фильм выйдет 29 июля. В нем Бинош предстанет в образе водителя грузовика, занимающуюся незаконными перевозками. Однажды ей поручают отвезти в указанное место маленькую девочку.

Героиня вынуждена согласиться, не желая подвергать опасности своего брата. Но вскоре она осознает, что девочке грозит опасность. Вместе с офицером, роль которого исполнил Фриман, она попытается спасти ребенка.