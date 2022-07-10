Кипр потеряет свыше 600 млн евро из‑за отсутствия российских туристов

Кипр потеряет более 600 млн евро из‑за отсутствия в летний сезон российских туристов на курортах страны. Об этом рассказала газета L’Espresso со ссылкой на местные власти.

На острове до прекращения авиасообщения с Россией отдыхало большое количество россиян. Их, как отмечает издания, было больше, чем граждан других стран, за исключением Великобритании.

Теперь же перелет на Кипр для российских туристов осложнен: добраться до острова можно только с пересадкой. Кроме того, для поездки потребуется действующий «мультишенген». Новые визы Кипр в данный момент не выдает.

«Туристы, которых мы не пускаем на остров, отправятся в соседнюю Турцию, страну, которая почти пятьдесят лет оккупировала северную часть Кипра. Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит несоразмерную цену по сравнению с другими европейскими странами», — заявил президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус.

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