Хирург крикнул на корпоративе «Слава Украине!». На него составили протокол о дискредитации армии

На корпоративе на базе отдыха под Ельцом, Липецкая область, завотделением хирургии местной больницы Виктор Павленко выкрикнул «Слава Украине!». Это услышал мэр Ельца Евгений Боровских, который отдыхал там же, пишет издание «Подъем».

Врача понизили в должности. Также будут судить по статье о дискредитации вооруженных сил России.

По словам Павленко, у него не было злого умысла и он просто стал жертвой случая.

«Это было в шутку, потому что я думал, что там только сотрудники нашей больницы, но там оказался глава города и вся администрация. Если бы их не было… А так — завернулось очень круто. Мэр прямо там сказал, что такого человека надо увольнять», — рассказал хирург «Подъему».

Он также заявил, что его заставили написать заявление о переходе из заведующего в рядовые врачи. Протокол о дискредитации ВС суд рассмотрит 21 июля.

«Они посчитали эту фразу вредной и неправильной. Я, конечно, с этим не согласен. Я абсолютно без всякого умысла это сказал, тем более это не бандеровское высказывание. У меня отец коммунист, фронтовик, сотрудник „Смерша“. Я с детства воспитан в коммунистическом духе. Ну как я могу дискредитировать армию?», — добавил Виктор Павленко.