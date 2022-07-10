Петербург возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов России

Петербург стал самым дорогим для жизни городом России. Об этом свидетельствует рейтинг аналитического агентства Numbeo, которое проанализировало показатели разных мегаполисов мира за первые шесть месяцев 2022 года.

Специалисты разместили Петербург на 279-е место в рейтинге, в то время как Москва заняла 287-ю позицию. Полгода назад картина была иной: Москва лидировала среди российских городов, занимая 396-е место, Петербург располагался на 437-й строчке.

Теперь же индекс стоимости жизни в Петербурге составил 53%, в Москве — 50,79%. Этот показатель рассчитывается относительно данных по Нью-Йорку — его индекс принимается за 100%.

В рейтинг также включили Екатеринбург (298-е место, индекс 48,6%), Казань (300-е место, 48,3%), Новосибирск (301-е место, 47,75%), Краснодар (313-е место), Нижний Новгород (316-е место) и Ростов-на-Дону (354-е место).

Самым дорогим в мире городом оказался Гамильтон: в столице Бермуд индекс стоимости жизни достиг 145,98%. В топ-10 попали швейцарские Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн, Женева, а также американские Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.