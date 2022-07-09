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В России смертность от наркотиков выросла на 37%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:56

В прошлом году от причин, связанных с употреблением наркотиков, в России умерли 10 043 человека. По сравнению с 2020 годом рост составил 37%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2019 году россиян, умерших от употребления наркотиков, было 4569, в следующем — 7316 человек. Этот показатель растет год от года — значительный рост начался в период пандемии.

«Во всем мире ежегодно появляется большое количество так называемых дизайнерских наркотиков. Их производители стараются делать все более мощные вещества, а значит более вредные», — сказал ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов. Он полагает, что рост числа умерших из‑за наркотиков может быть связан именно с этим.

Речь идет о смертях, случившихся из‑за злоупотребления наркотиками или другими психоактивными веществами, случайных отравлений ими либо отравлений с неопределенными намерениями.

Всего от внешних причин в России умерли 139 069 человек — таким образом, на долю смертей от наркотиков приходится 7%.

В 2021 году от причин, связанных с употреблением алкоголя, умерли 47 393 человека — это на 6% меньше 2020-го, когда было зафиксировано 50 435 таких смертей. В 2019 году в этот показатель входили 47 427 умерших.

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